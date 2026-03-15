AKB48の67枚目シングル「名残り桜」のセンターに指名された伊藤百花（ももか、22）が15日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。落語に興味があることを話して、春風亭小朝に弟子入りしていることを明かした。番組ラストでMC爆笑問題の田中裕二から「いとももちゃん、初登場でしたが、何か言い残したことはありますか」と声を掛けられると、伊藤は「私、落語が好きでして、今、小朝師匠に弟子入り中なんです