sankara hotel ＆ spa 屋久島は、スイート2種類を全面改装し、3月末から4月下旬にかけてリニューアルオープンする。対象客室はサンカラ ヴィラスイート1室とサンカラ ジュニアスイート3室。サンカラ ヴィラスイートにはオーシャンビューのプライベートサウナを導入。バルコニーにはジャグジーやシャワーブースも備える。室内は2ベッドルーム仕様とし、定員を従来の3名から6名に拡大する。サンカラ ジュニアスイートは定員を3名とし