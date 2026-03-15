名鉄グランドホテルは、名古屋駅地区再開発計画などのスケジュール変更および現計画の再検証と見直しに伴い、3月22日以降の営業未定施設の一部について運営を継続する。運営を継続するのは、宿泊とレストラン「カジュアルダイニングアイリス」の朝食・ランチタイム、「北京宮廷料理涵梅舫」のランチ・ディナータイム、「スカイラウンジ 203」のディ・バータイム。一方で、11階・12階の宴会場、「カジュアルダイニングアイリス」の