元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が14日に自身のアメブロを更新。ホワイトデーに妻・倉実さんと娘たちのために花束を贈ったことを明かした。この日「今日はホワイトデーでしたね！」と切り出し「私は早めに家を出て仕事前に我が家の女性達へのホワイトデーの花束を買いにいきました」と仕事前に花束を購入しに行ったことを報告した。続けて「花より団子かなぁとも思ったけど、やっぱり花が喜ぶかなぁと思って、調べてこちらのお