タレントの堀ちえみが15日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんからホワイトデーにもらったプレゼントを公開した。この日、堀は「ホワイトデーだった…忘れていたけど、主人からプレゼントをいただきました」と報告し「うわ！ルイヴィトン！」と高級ブランドの紙袋の写真を公開した。続けて、プレゼントの中身は「リップスティック。真っ白です」と写真とともに紹介。尼子さんからは「ホワイトデーだからホワイトです」という