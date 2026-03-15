ベネズエラ打線の勢いが止まらない(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した5−4とリードして迎えた6回表。4番手の伊藤大海は無死一、三塁のピンチを迎えると7番のアブレイユに完璧に直球を捉えられ、左翼スタンドに運ばれた。地鳴りのような歓声、ゲーム序