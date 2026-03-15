３月１５日の阪神５Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１６頭立て）は単勝７番人気のシルバーリム（牝３歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）が１馬身差で勝利した。勝ち時計は２分１秒２（良）。道中は折り合いもつき、中団を追走した。４コーナー付近で徐々に位置を上げると、直線は外から進出。早めに先頭に立ったステレンボッシュの妹クラウンズクラウンをとらえると、もう一段ギアを上げ、楽々と抜け出した。