シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔが“夢をかなえた”ショットを披露した。１５日までにインスタグラムで「夢が叶いました言葉にできないくらい嬉しいです。(実際言葉が出てこずアワワワ状態でした)」と書き始め、昨季限りで巨人で現役を引退した長野久義氏（４１）との２ショットをアップ。引退試合が行われた東京ドームでの写真も併せて公開した。「一生の、宝物の思い出です。長野選手とお会いできてお話しできたこ