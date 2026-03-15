巨人の台湾出身左腕・黄錦豪（ファン・ジンハオ）投手が１５日、１軍の練習を見学参加した。この日、東京ドームで行われる日本ハム戦の試合前練習から姿を見せた。練習では田中将大投手に誘われる形でキャッチボール。一流選手とのキャッチボールに「最初はちょっと緊張したんですけど、だんだん気持ちも軽くなってきて、楽に投げられた」とはにかんだ。１８４センチの長身から投げ込む角度ある直球が武器の左腕。昨年７４キ