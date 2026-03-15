お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が７日に行ったオールナイト企画公演「粗品ＶＳ漫才劇場〜アンチコメントの変〜」のオンラインチケット販売枚数が３万７０００枚を突破したことが１４日、分かった。吉本興業所属芸人主催の公演では、過去最高記録を更新した。同公演は、とある事件をきっかけに急きょ開催が決定した緊急オールナイトライブ。粗品の企画が複数詰まった特別企画公演となった。開催当日のリアルタイム視聴数は深