女優・嵐莉菜の最新衣装ショットにファンはくぎ付けだ。「昨日の衣装」と１４日までに自身のインスタグラムを更新した嵐。ブルーのストライプシャツに鮮やかな赤色が目を引くカーディガンのトップス、控えめプリーツのロングスカート、黒のブーツで締めた春先取りのおしゃれコーデを披露した。また「最後は休憩中の写真を入れました」とゲーム機を手にリラックスした様子もアップしている。この投稿にファンからは「赤のお