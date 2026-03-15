シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。観戦したWBC準々決勝の様子を“リポート”した。初回、目の前に大谷翔平のホームランボールが飛んできて「やばいやばい！！！すんごすぎ！！大谷選手の先頭打者ホームラン！！そして、なななんとボールが目の前15メートルに飛んできた！！！！」と興奮気味だったナオト・インティライミだが、そこから日本は劣勢になった。5回