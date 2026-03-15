俳優の八木莉可子、中島裕翔が15日、テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』（21日放送後9：00）制作発表記者会見に登壇。森英恵さんを演じる上で抱えていた不安を吐露し、遺族からのメッセージに目をうるませた。【写真】意外と優柔不断？チャートの線はティッシュ箱使用で引いた中島裕翔本作では、森英恵役を八木、英恵を支え続けた夫・賢役を中島が演じる。八木は自身について「けっこう気にしい」とし、