ワールドベースボールクラシックの準々決勝が現地時間14日に行われ、野球日本代表『侍ジャパン』の大谷翔平選手が先頭打者ホームランを放ちました。そのボールが目の前まで来たと、現地で観戦しているシンガー・ソングライターのナオト・インティライミさんがSNSに投稿。大興奮の様子を明かしました。アメリカ・マイアミで行われているWBCの準々決勝・日本−ベネズエラ。1点を追う1回の裏に1番の大谷選手がレンジャー・スアレス投