「鬼滅の刃」胡蝶しのぶ役や「SPY×FAMILY」ヨル・フォージャー役などで知られる声優の早見沙織が15日、Xを更新。脳出血のため87歳で亡くなった池田昌子さんを追悼した。早見は、池田さんが日本語版吹き替えを担当していたオードリー・ヘプバーンさんの映画に幼少期から親しみ、それをきっかけに声優という仕事に興味を持ったことを公言している。15日、「池田昌子さんの訃報に接し、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と直筆メッ