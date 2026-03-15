侍ジャパンの伊藤大海投手（２８＝日本ハム）が１４日の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に５回から救援登板するも、痛恨の逆転３ランを被弾した。あまりにも痛い一発となった。５―４で迎えた５回から４番手としてマウンドに上がった伊藤。先頭・トーバー、続くトーレスと連打を浴びていきなり無死一、三塁のピンチを招くと、７番・アブレイユには打った瞬間確信に変わる、右翼２階席にまで到達する特大弾を被弾