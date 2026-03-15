● 3月5日、ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブは、2026年4月に開始される24の新サービスを発表しました。またすでに発表されている通り、2026年4月からダイナースクラブカードの年会費は29,700円に、ダイナースクラブ プレミアムカードは165,000円に改定されます。今回は新サービスの内容と、料金改定後のダイナースクラブの価値を検証していきます。一気に24サービスが追加新サービスの大きな方向性を整理