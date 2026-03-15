メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太六冠にとって負ければタイトルを失う棋王戦第4局が栃木県で始まりました。 今期の棋王戦五番勝負は、去年に続いて、藤井聡太六冠に増田康宏八段が挑戦しています。 藤井六冠はここまで1勝2敗と苦しい展開で、栃木県日光市での第4局で負ければ棋王のタイトルを失います。 対局は15日午前9時、増田八段の先手で始まりました。 藤井六冠が勝って、最終局に