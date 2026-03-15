メ～テレ（名古屋テレビ） 14日夜、名古屋市南区でアパートが焼ける火事があり、男性1人が死亡しました。 警察によりますと、14日午後11時10分ごろ、南区戸部下の木造2階建てのアパートの部屋から「煙が出ている」と近くに住む男性から119番通報がありました。 火元の2階の部屋が全焼し隣の部屋の一部が焼けました。 この火事で火元の部屋から男性1人が救出され病院に搬送されましたが、その後、死亡が