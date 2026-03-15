まだまだ食べられるのに、食べきれずに生ゴミとして捨ててしまったらもったいない。そんな食材や、皮や芯など捨てられやすい部分を美味しく食べる方法、残った料理のアレンジ法など、家庭でできるフードロス削減レシピを紹介。食の資源を循環させよう。お話を伺った方福田かずみふくだ・かずみ食品ロス削減アドバイザー。冷蔵庫収納家、食育インストラクターとしても活躍。家庭の冷蔵庫から食料廃棄をなくす啓発に取り組み、多く