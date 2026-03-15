県内で14日から、しなの鉄道の全ての駅で交通系ICカード「Suica」が使えるようになり記念のセレモニーが行われました。 JR長野駅で14日に行われたセレモニーには、しなの鉄道や沿線自治体の関係者などが出席しました。14日から新たに「Suica」が使えるようになったのは、しなの鉄道線の屋代高校前駅から軽井沢駅の間、また北しなの線の北長野駅から妙高高原駅の間です。13日の終電のあと機械の切り替えや動作