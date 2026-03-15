韓国・ソウル中心部にあるカプセルホテルで14日夜、火事があり、50代の日本人女性が意識不明の重体です。韓国メディアによりますと、ソウル中心部で観光客も多く訪れる繁華街「明洞」の近くにあるカプセルホテルで14日夕方、火事がありました。火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、日本人の親子2人を含め、10人がケガをしたということです。このうち、50代の日本人女性が意識不明の重体です。警察と消防は合同で現場検証を