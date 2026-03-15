俳優の桜田通（３４）が１５日、東京・渋谷でカレンダー「ＤＯＲＩ’ＳＪＡＰＡＮ／ＫＹＯＴＯＥＤＩＴＩＯＮ」ＣＡＬＥＮＤＡＲ２０２６．４−２０２７．３（アミューズ）の発売記念イベントに出席した。最近は海外での仕事も増える中で「今回のカレンダーを出すにあたって、しっかりと日本で何かを撮りたいと思った」と説明し、「より日本を感じられる場所がいい」という理由で撮影の舞台に京都を選んだという。「旅行