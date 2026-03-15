「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）ベネズエラが六回、アブレイユの３ランで逆転した。五回にガルシアの２ランで１点差に迫ると、六回も攻撃の手を緩めず。この回から登板した伊藤に対して連打で無死一、三塁とすると、アブレイユが右翼席へ運んだ。打った瞬間に確信したアブレイユはバットを放り投げて喜び爆発。ベンチからもナインが飛び出し、まるでサヨナラ勝利したような光景とな