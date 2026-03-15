TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの準々決勝、ベネズエラ戦に言及した。番組の生放送中に侍ジャパンのベネズエラ戦が行われており、安住アナは「WBCの試合がきょう行われているということで、ネット系のプラットホーム企業が放送権、