「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）六回から４番手で登板した伊藤大海投手が逆転の３ランを被弾した。トーバーに２球目を投じようとした伊藤。だがピッチクロック違反をとられ、カウント１−１となった。ここから２球連続ボールでカウント３−１となり、ストライクを取りにいったカットボールを右前にはじき返されてしまった。続くトーレスにはカウント１−１からヒットエンドランを仕