◇第6回WBC準々決勝日本─ベネズエラ（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席は見逃し三振で2打席続けて三振に倒れた。5─7の7回1死で第4打席を迎えると、1ストライクからの2球目、相手5番手・セルパの内角ツーシ