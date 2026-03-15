野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は日本時間１５日、日本代表「侍ジャパン」とベネズエラによる準々決勝が、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われている。日本は六回、４番手の伊藤大海（日本ハム）が逆転３ランを浴びた。（デジタル編集部）１点リードの六回から日本は伊藤大海をマウンドに送り込んだ。伊藤は先頭のトバルに右安打を許すと、続くトレスにも左安打を浴び