元TOKIOの松岡昌宏（49）が15日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。出身校での卒業式について語る場面があった。リスナーからの「松岡さんの世代の卒業式はどんな感じでしたか？」というメッセージに、松岡は「小学校の卒業式はね、私、横浜市立東本郷小学校っていうところを卒業したんですけど」と出身小学校を実名で告白した。「そこの女性の音楽の先生が卒業式とか入学式とかそういうのにとても