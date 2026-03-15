元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が15日、都内で行われた田中美久写真集『ぜんぶ、ほんと』マスコミ会見に登場。大胆カットを収録した写真集を見た両親から掛けられた言葉を明かした。【写真集カット】濡れてる…大胆な谷間を見せた田中美久のお気に入りカット今作のロケ地は、ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。初めてのヨーロッパ渡航となった。トラム（路面電車）が行き交