元HKT48で女優の田中美久（24）が15日、都内で、3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」（集英社）の発売記念イベント前に会見を行った。入場時、お茶を立てる動きをしながら定位置に立った。「さっき（WBCでドジャース）大谷さんがホームランを打ったので、私もこの写真集でホームランを打ちたいなと思ってお茶のポーズをしてみました」とちゃめっ気たっぷりに笑った。写真集は「美」と「自由」をテーマに、ポルトガルのリスボンとシントラ