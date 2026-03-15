人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気に楽しく暮らすための知識をご紹介しますこの記事のすべての写真を見る* * * * * * *シニア女性が悩まされる「むずむず脚症候群」睡眠障害が脚にあらわれる場合もありま