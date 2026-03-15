「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が15日、Xを更新。トランプ米大統領が、日本などに対しホルムズ海峡への艦船派遣を期待したことをめぐり、私見をつづった。トランプ氏は14日、自身のSNSを更新。米イスラエルからの攻撃に端を発した紛争をめぐり、イランが封鎖しているエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡について、その安全を確保するためなどとして、日本、中国、フランス、韓国、英国を