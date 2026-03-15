脳の機能を長く維持する近道は、体が喜ぶ生活習慣を心がけること。今日から取り入れられる、簡単で効果的な方法を伝授します（構成：村瀬素子）萎縮が進みやすい脳の部位は…* * * * * * *無理せず楽しく取り組もう私たちの脳は、年齢とともに少しずつ萎縮していきます。それに伴う認知機能の衰え方は個人差が大きく、ご高齢で頭がしっかりしている人も珍しくありません。その差はなぜ生まれるのでしょうか。脳は、失われた機能が