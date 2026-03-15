All About ニュース編集部では、2026年2月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に、茨城県の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「茨城県の駅」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：大甕（103票）2位にランクインしたのは、JR常磐線の「大甕（おおみか）」駅です。日立市に位置するこの駅は、「甕（みか）」という漢字の難しさが最大のポイント。古くから