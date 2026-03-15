■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦に出場。7回の打席で打撃妨害を主張し、チームはリクエストしたが認められず。侍ジャパンはリクエスト権を消失した。大谷は「1番・指名打者」で出場。2点を追う7回に迎えた第4打席だった。2ボール2ストライクでの空振りの際にバット