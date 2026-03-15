6回にアブレイユに痛恨逆転弾■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）スター軍団が一気に沸き上がった。14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で日本代表とベネズエラ代表が対戦。一進一退の攻防が続くなか、1点を追う6回にアブレイユが逆転3ランを放ち、ベネズエラがリードを奪った。日本中が悲鳴に包まれるなか、相手ベンチの“光景”に驚くファンが目立った。4番手で登板した伊