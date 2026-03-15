「ローソン」は、3月10日（火）から、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」監修のスイーツ全10種を、全国の店舗で順次発売中だ。【写真】ショコラドームやロールケーキも！いちごだらけのスイーツ一覧■いちごスイーツ＆ベーカリーが続々登場今回3週連続で発売されているのは、最高のひと口にこだわったいちごそのもののおいしさが味わえるスイーツをプロデュースする「ICHIBIKO」監修の商品全10種。3月10日（火）からは、い