江田島市の水道管破損の影響で、隣の呉市では15日午前から一部の地区で断水し給水所が設けられています。 14日午前、江田島市江田島町小用の市道で、水道管が破裂し水が漏れ出して道路が陥没しました。 県水道広域連合企業団によると、すぐに復旧はできないということで、現在は一旦埋め戻しているということです。 破裂した水道管は、呉市に送水しており、1５日午前から音戸地区の一部と倉橋地区で断水がはじまっています。