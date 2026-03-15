新潟市中央区のＪＲ上所駅が15日で開業1周年を迎えたことから、地域住民などによる記念イベントが開かれました。15日で開業から1周年を迎えた、ＪＲ上所駅。これを記念して15日は地域住民などが集まり、地元中学生手作りのうちわで電車を見送り日頃の駅への感謝を伝えるなど1周年を祝いました。地域住民は：「開業の時も行ったのでもう1年経っちゃったんだなと感じた」地域住民は：「電車も返事、ぷっぷって鳴らしてくれて嬉しいで