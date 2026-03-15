先日、Ｘであるハッシュタグが話題に。「#文化庁による博物館美術館潰しに反対します」。そんな抗議の声が、拡散した。【映像】国立科学博物館の収支（詳細）博物館、美術館潰しとはどういうことなのか。発端は、文化庁を所管する文部科学省が、先月末に発表したある方針だった。文科省は、入場料やミュージアムショップの売り上げなどを増やして、展示事業に関わる費用の65％は、自力で稼いでほしい、という数値目標を設定。