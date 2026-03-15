お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが14日に自身のアメブロを更新。テレビ番組の仕事で、プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんと対面したことを報告し、その際の微笑ましいやり取りを明かした。【映像】サンド富澤の副鼻腔炎で顔が腫れ上がった姿この日、伊達は「俺たち友達！」というタイトルでブログを更新。「羽生結弦くんとお会いしました！いやぁ、やっとちゃんと会えた（笑）」と切り出し、「随分と前に、