◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本ーベネズエラ（現地14日、アメリカ/マイアミ)侍ジャパンは7回にチャレンジの権利を使用。認められず、権利がゼロになりました。準々決勝では1回のみ与えられているチャレンジの権利。これが認められれば権利は残りますが、失敗となると同じ試合でチャレンジを使用することができなくなります。2点ビハインドで迎えた7回1アウトの場面。ここで打席に向かった大谷翔平選手は、バット