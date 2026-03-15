◇オランダ1部NECナイメヘン3―2PSVアイントホーフェン（2026年3月14日オランダ・アイントホーフェン）NECナイメヘンのMF佐野航大が敵地で行われたPSVアイントホーフェン戦で2得点に絡む活躍を見せて3―2の勝利を支えた。首位を独走して今節優勝決定の可能性があった強敵を相手に前半20分に先制点の起点となると、同38分には前線に高く蹴り上げたボールが今季6アシスト目となって2―0とリードを広げる追加点を演出。フル