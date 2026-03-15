FRUITS ZIPPERが3月15日、FRUITS ZIPPER×CREATEs コラボ商品 記者発表会に出席。グループとして初となるヘアアイロンとのコラボを発表した。会見ではメンバーが実際に使った感想や、それぞれのヘアスタイルのこだわり、同日開催される「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」出演への意気込みを語った。【写真】持っているだけで”推し活”、FRUITS ZIPPERのメンバーカラーで彩られたコラボアイテム