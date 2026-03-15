歌舞伎俳優の片岡愛之助が15日、自身のアメブロを更新。俳優の高橋克典が公演を観劇に訪れたことを報告し、2ショットを公開した。【映像】高橋克典、息子と浅草満喫の親子ショット公開片岡は「昨日は昔から仲良くしてくださっている高橋克典さんが観にいらして下さいました!!!」と、旧知の仲であるという高橋の来訪を報告。さらに高橋が出演していた作品に触れ、「この前の『忠臣蔵』の吉良上野介がとても素敵でした」と、その