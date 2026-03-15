◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本-ベネズエラ(現地14日、アメリカ/マイアミ)野球日本代表「侍ジャパン」の種市篤暉投手が強力ベネズエラ打線を3者凡退に抑えました。5-7と2点ビハインドの7回、5番手として登板。前の打席に2ランを放っている2番のマイケル・ガルシア選手をスプリットで内野ゴロに打ち取ります。さらにMLBで3度の首位打者の経験を持つルイス・アラエス選手をスプリットでひっかけ、2者連続内野ゴロ。