◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１５日、ファーム・リーグ・オイシックス戦のスタメンを発表した。１４日の開幕戦は打線が２０安打１８得点。投手陣も井上温大が５回１失点と好投し、１８―５で快勝した。連勝を狙うマウンドを託されたのは、育成３年目・園田純規投手。昨季は２軍で無傷の８勝、防御率１・４２と飛躍を遂げた。１３年目のベテラン・小林誠司捕手とバッ