◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、先頭打者本塁打、申告敬遠、空振り三振で迎えた５―７で２点を追う７回１死走者なしの４打席目は見逃し三振に倒れた。７回終了時点で５―７と２点を追いかける天下になっている。ベネズ