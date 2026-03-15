モデルの高橋ユウが、美人姉妹で番組共演したことを明らかにした。１３日に放送された「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」（ＴＢＳ系）に出演した高橋ユウ。「姉妹で参戦させてもらってます」とつづり、姉である女優の高橋メアリージュンとの２ショットを披露した。整った顔立ちがそっくりの２人は、姉がベージュ、妹が白のセットアップ姿で寄り添う様子に加え、「歌って最高ぜひ見て一緒に歌ってね」とつづり、番組内で並んで